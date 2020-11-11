Hakkari'de 10 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Hakkari Valiliği öncülüğünde "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Türkiye'de eş zamanlı olarak 81 şehirde ve ilçede olduğu gibi Hakkari'de de korona virüs tedbirlerine uyularak 12 hektarlık alana 10 bin fidan dikildi. Hakkari Üniversitesi kampüs alanında düzenlenen fidan dikim törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Orman İşletme Müdür Yardımcısı Raziye Uzun, Ağaçlandırma Şefi Abidin Bozkurt ve Sadi Kılıç, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Hakkari Valiliği, Orman İşletme Müdürlüğü ve Hakkari Üniversitesince ortaklaşa düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Akbıyık, bugün 83 milyonun yaptığı gibi Hakkari'de de fidan diktiklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Bugün Milli Ağaçlandırma Bayramı. Hakkari ilimizde 10 bin fidan dikiyoruz. İnşallah bir fidan bir nefes olacak. Tüm Türkiye'ye, Hakkari'ye ve dünyaya mesaj verilecek. Peygamberimiz (S.V.S) 'yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, elinizdeki fidanı dikin' buyuruyor. Fidan hem dinimiz hem doğamızın gereği, hem daha güzel bir çevre için, daha yaşanır temiz bir hava için, ekolojik dengenin bozulmaması için bizde elimizde geldiği kadar yeşillendirme çalışması yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl başlattığı kampanya çerçevesinde 50 bin civarı fidan dikmiştik. Burada 10 bin fidan dikiyoruz, daha güzel daha yeşilli bir Hakkari olsun. Bir nefes bir fidan Türkiye ve dünyaya nefes verecek" dedi.

Vali ve beraberindekiler daha sonra alana kendi elleri ile fidan diktiler. Törende çocuklara şapka, meyve suyu dağıtırken Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise çocuklara oyuncak dağıttı. - HAKKARİ