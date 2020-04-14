Hakkari'de 10 daimi personel alımı için kura çekildi - Son Dakika

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından yeni öğretmenevinde çalışacak 10 temizlik ve güvenlik personeli için noter huzurunda kura çekildi.



Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okullarına bağlı yeni öğretmenevine alınacak 10 daimi personel için il genelinde temizlik görevine bin 320, güvenlik görevine 488 ve resepsiyon görevine ise 148 kişi olmak üzere toplamda bin 956 kişi başvurdu. Bunun üzerine Bulak Mahallesi'nde bulunan yeni öğretmenevinin konferans salonunda yapılan kura çekimine mahalle ve köy muhtarları müşahit olarak katıldı.



Korona virüsü tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminde çalışmaya hak kazanan 5'i temizlik görevlisi için 20 asıl ve 20 yedek olmak üzere 40 kişi, 2 güvenlik görevlisi için 8 asıl ile 8 yedek olmak üzere 16 kişi ile 3 resepsiyon görevlisi için de 4 kadın asil ve 4 yedek ile 4 erkek asil ve 4 yedek kuraları çekildi.



Kurada isimleri çıkanlar arasında önümüzdeki günlerde yapılacak mülakat sonucunda 5 temizlik, 2 güvenlik ve 3 resepsiyon çalışanı olmak üzere toplam 10 kişinin göreve başlayacağı belirtildi. - HAKKARİ