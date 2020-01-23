Hakkari'de 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 22 Ocak Çarşamba günü Yüksekova- Esendere kara yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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