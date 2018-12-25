Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 10 Köy ile 22 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de 10 Köy ile 22 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı

27 dakika önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 10 Köy ile 22 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Önceki gün etkisini sürdüren yoğun kar yağışı birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. Hakkari Valiliği, bugün itibariyle merkeze bağlı 7 köy ile 10 mezra, Yüksekova ilçesinde 2 köy ile 8 mezra ve Şemdinli ilçesinde 1 köy ile 4 mezra yolu olmak üzere toplam 10 köy ile 22 mezra yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Yolların yeniden açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:33 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari Valiliği, Hakkari, Güncel
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