Hakkari'de 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Hakkari'de 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Hakkari'de 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iki gün önce kentte etkili olan kardan dolayı kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar sonucu 20 yerleşim biriminin yolunu açın ekipler, merkez ve Yüksekova ilçesine bağlı 1 köy ve 9 mezra yolu açmak için çaba gösteriyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar nedeniyle kapanan 35 köy yolunu açtıklarını söyledi.

Karla mücadele ekipleri, kışın kimsenin kalmadığı merkeze 65 kilometre uzaktaki Cevizlidere köy yolunda yaylacıların ulaşımının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artması beklenen bölgede, rüzgar genellikle doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Muş'ta 10, Hakkari ve Van'da 8, Bitlis'te 6 derece olması bekleniyor.

Kar erimeleri ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Yüksekova, Hakkari, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:34 Kaynak: AA

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