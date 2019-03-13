Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 100 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Hakkari'de 100 Av Tüfeği Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda 100 av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'de 100 Av Tüfeği Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda 100 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12 Mart'ta Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Cemekürk mezrası Türkiye-Irak sınır hattında icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti neticesinde 60 tek kırma av tüfeği, 40 otomatik av tüfeği ve buna ait 40 namlu ile 40 av tüfeği namlu şoku ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:56 Kaynak: AA

PKK, Hakkari, Güncel
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