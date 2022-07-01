Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 1 Temmuz 2022 günü Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsalında icra edilen operasyonda araziye gömülü vaziyette 4 çuval içerisinde; 70 kilo eroin maddesi ile 30 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Yüksekova ilçesinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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