Yüksekova ilçesinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Yüksekova ilçesinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

01.07.2022 23:43
Yüksekova ilçesinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 70 kilo eroin, 30 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 70 kilo eroin, 30 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 1 Temmuz 2022 günü Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsalında icra edilen operasyonda araziye gömülü vaziyette 4 çuval içerisinde; 70 kilo eroin maddesi ile 30 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ

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Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova ilçesinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova ilçesinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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