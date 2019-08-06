Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 107 kilogram eroin ele geçirildi
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Hakkari'de 107 kilogram eroin ele geçirildi

19 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de 107 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün ilimiz Yüksekova ilçesi Serindere köyü Su Yatağı mevkisinde elindeki torbaları atarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şahsın attığı malzemelerde yapılan incelemelerde 107 kilo 660 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:49 Kaynak: AA
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