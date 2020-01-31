Hakkari'de 108 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hakkari'de 108 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 108 yerleşim yerinin yolu kapandı

7 saat önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 108 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 108 yerleşim yerinin yolu kapandı, System.String[]

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 108 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Hakkari genelinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle 36 köy ve 72 mezra olmak üzere 108 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - HAKKARİ

Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:37 Kaynak: İHA
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