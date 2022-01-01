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Hakkari'de 11 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Hakkari'de 11 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

01.01.2022 23:06
Hakkari'de 11 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerine bağlı 11 bölgenin, 1-14 Ocak tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Hakkari il sınırları içerisinde 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilediği belirtildi.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMAKTA"

Bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

İKİ HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 11 bölgenin, 1 Ocak saat 00.00'dan 14 Ocak saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

Hakkari'de 11 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Yüksekova, Hakkari, Derecik, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 11 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de 11 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
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