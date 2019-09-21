Hakkari'de 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi
1 saat önce
HAKKARİ'de, jandarma ve polisin yaptığı yol uygulamalarında 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:26 Kaynak: DHA
HAKKARİ'de, jandarma ve polisin yaptığı yol uygulamalarında 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Yüksekova'da yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüpheli araç ve kişiler arandı. Aramalarda 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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