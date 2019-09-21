Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi
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Hakkari'de 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi

1 saat önce

HAKKARİ'de, jandarma ve polisin yaptığı yol uygulamalarında 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

HAKKARİ'de, jandarma ve polisin yaptığı yol uygulamalarında 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Yüksekova'da yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüpheli araç ve kişiler arandı. Aramalarda 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:26 Kaynak: DHA
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