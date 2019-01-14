Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 11 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari'de 11 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

20 dakika önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Hakkari'de 11 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekibi tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda kapanan birçok köy ve mezra yolu ulaşıma yeniden açılırken, akşam saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yeri yolunun kapandığı belirtildi. 11 yerleşim yerinin kapandığı Hakkari'de, yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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