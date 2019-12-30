Son Dakika › Güncel › Hakkari'de 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Hakkari'de 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapanan 11 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapanan 11 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Hakkari genelinde kapanan köy ve mezra yolları, il özel idaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açılıyor. Halen kapalı olan 11 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ
Son Dakika Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü