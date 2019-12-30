Hakkari'de 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapanan 11 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari'de 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapanan 11 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Hakkari genelinde kapanan köy ve mezra yolları, il özel idaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açılıyor. Halen kapalı olan 11 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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