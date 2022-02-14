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Hakkari'de "112 Günü" farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'de "112 Günü" farkındalık etkinliği düzenlendi

14.02.2022 12:39
Hakkari'de "112 Günü" farkındalık etkinliği düzenlendi

Hakkari'de "112 Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlenerek vatandaşlar bilgilendirildi.

Hakkari'de "112 Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlenerek vatandaşlar bilgilendirildi.

Bulvar Caddesi'ndeki Hakkari Belediyesi önünde 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri stant açtı.

112 Acil Çağrı Merkezi ve 112 Acil Sağlık ekipleri, vatandaşlara broşürler dağıtarak 112'nin önemi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Etkinliğe, İl Emniyet, Afet ve Acil Durum Yönetimi ile Orman İşletme müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı ve itfaiye personeli de destek verdi.

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Hakkari, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de '112 Günü' farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de "112 Günü" farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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