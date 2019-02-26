Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 115 Çift Gümrük Kaçağı Ayakkabı Ele Geçirildi

Hakkari'de 115 Çift Gümrük Kaçağı Ayakkabı Ele Geçirildi

48 dakika önce

Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı 115 çift ayakkabı ele geçirildi.

Hakkari'de 115 Çift Gümrük Kaçağı Ayakkabı Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı 115 çift ayakkabı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 ile 25 Şubat 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 540 paket sigara, 115 çift ayakkabı, 26 adet cep telefonu ve 6 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Hakkari, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ı At Sırtında Dinleyecekti, Polisler İzin Vermedi Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi

Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 10:24:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 115 Çift Gümrük Kaçağı Ayakkabı Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]