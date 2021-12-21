İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında;
20. 12. 2021 günü İlimiz Derecik İlçesi Ortaklar Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir aracın kasasında yapılan aramada saman balyaları altına gizlenmiş vaziyette;
-119 adet ruhsatsız av tüfeği,
-100. 000 adet 9 mm. çapında kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Derecik İlçesi Ortaklar Yol Kontrol Noktasında Ruhsatsız Av Tüfeği ve Kurusıkı Tabanca Mermisi Ele Geçirildi - Son Dakika