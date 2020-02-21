Hakkari'de 119 yerleşim yeri kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 119 yerleşim yeri kapandı
7 saat önce
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 119 yerleşim yerinin yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 119 yerleşim yerinin yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 10 köy ve 35 mezra, Yüksekova ilçesinde 25 köy ve 49 mezra olmak üzere 119 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
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