Hakkari'de 119 yerleşim yeri kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 119 yerleşim yeri kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 119 yerleşim yeri kapandı

7 saat önce

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 119 yerleşim yerinin yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de 119 yerleşim yeri kapandı, System.String[]

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 119 yerleşim yerinin yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 10 köy ve 35 mezra, Yüksekova ilçesinde 25 köy ve 49 mezra olmak üzere 119 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, çığ tehlikesinden son anda kurtuldu
Çocukların tehlikeli kar oyunu Avusturya Büyükelçiliği'ne atanan Ozan Ceyhun ülkücü camianın tepkisini çekti Bakan Akar, telsizden İdlib'de görevli askerlere seslendi: Aynı başarıyı göstereceğinize inanıyoruz

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:15:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de 119 yerleşim yeri kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]