Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 119 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari'de 119 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

2 saat önce

Hakkari'de 119 yerleşim yerinin yolu kapandı Karla mücadele ekibi yol açıyor, 112 Acil Servis ekipleri hastaları kurtarıyorHAKKARİ - Hakkari'de kapanan 119 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari'de 119 yerleşim yerinin yolu kapandı
Karla mücadele ekibi yol açıyor, 112 Acil Servis ekipleri hastaları kurtarıyor

HAKKARİ - Hakkari'de kapanan 119 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezde 9 köy ve 28 Mezra, Çukurca'da 4 köy ve 9 mezra, Yüksekova'da 2 köy ve 12 mezra ile Şemdinli ilçesinde de 4 köy ve 41 mezra yolu olmak üzere 119 yerleşim yeri yolunun kapalı olduğu belirtildi. Yolların yeniden açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Durankaya beldesinde de çalışmalarını sürdüren Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zaman zaman zor anlar yaşadılar. İki iş makinesinin yan yana yolu açmaya çalıştığı belde yolundaki çalışmalar gece boyunca devam etti.
Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan 7 yaşındaki Peri Can isimli kız ise, Hakkari İl Özel İdaresi ile Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kurtarıldı.
İş makinesinin yanına gelen hastanın yakınları, karla mücadele ve 112 Acil Servis ekibine teşekkür ettiler.
Karla mücadele ve sağlık ekiplerinin geceli gündüzlü yaptıkları kurtarma çalışmaları ise yöre halkı tarafından tam not aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Kar, Acil Servis, Hakkari, Yerel
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