Hakkari'de 12 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 12 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi
18.02.2021 12:57
Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir aracın 4 lastik jantlarına zulalanmış 12 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir aracın 4 lastik jantlarına zulalanmış 12 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkez Depin Yol Kontrol Noktasında batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurulmuş, yapılan aramada aracın 4 lastiğinin jantlarına zulalanmış vaziyette toplamda 12 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Son Dakika Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş