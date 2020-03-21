Hakkari'de 12 yerleşim yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 12 yerleşim yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 12 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 12 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.
Yoğun kar yağışı ile birlikte saat 09: 00 itibaren Hakkari'de 1 köy, 7 mezra, Yüksekova ilçesinde 4 mezra yolu olmak üzere 12 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:51 Kaynak: İHA
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