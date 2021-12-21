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HAKKARİ'DE, 120 YILLIK TAŞ DEĞİRMENİNDE TAHİN ÜRETİMİ - Son Dakika

HAKKARİ'DE, 120 YILLIK TAŞ DEĞİRMENİNDE TAHİN ÜRETİMİ

21.12.2021 10:49

HAKKARİ'nin Geçimli Köyü'nde, daha önce hiç ilaç kullanılmayan topraklarda üretilen susamların 120 yıllık tarihi taş değirmende öğütülmesiyle elde edilen tahin, doğallığı ve lezzetiyle ilgi görüyor.

HAKKARİ'nin Geçimli Köyü'nde, daha önce hiç ilaç kullanılmayan topraklarda üretilen susamların 120 yıllık tarihi taş değirmende öğütülmesiyle elde edilen tahin, doğallığı ve lezzetiyle ilgi görüyor.

Uzun süre tok tutması, vücuda enerji vermesi nedeniyle Ramazan ayı ile kış aylarında en çok tüketilen gıdalardan biri olan tahin, Hakkari merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Geçimli köyündeki tarihi taş değirmeninde hiç bir katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor. Lezzeti ile ünlü Geçimli tahininin üretimi ise, oldukça zorlu. Baharın ilk aylarında köyün üst bölgesindeki tarlalara ekilen ve yaz boyunca çapası yapılıp biçilen susamlar, kurutma işlemlerinin ardından ayıklanıp kavrulma aşamasına kadar çeşitli aşamalardan geçiriliyor. Bu zorlu süreçte kadınlarda büyük katkıda bunuyor. Torbalara konulan susamlar, erkekler tarafından sopalarla dövülerek kabuklarından ayırılırken, kadınlar da susamları soğuk suda yakıyarak bir sonraki aşama için hazırlıyor.

120 yıllık taş değirmeni sahibi İsmail Ediş, tahin hazırlamanın oldukça zorlu olduğunu söyledi. Haziran başında susam ekiminin yapıldığını anlatan Ediş, 3 ay sonra çıkarttığımız susamı değirmene getirilip, tahin olana kadar 7 ayrı işlemden geçiriyoruz. Tüm bu çalışmalardan sonra yörenin en kaliteli tahinini elde ediyoruz.dedi.

HAKKARİ'DE, 120 YILLIK TAŞ DEĞİRMENİNDE TAHİN ÜRETİMİ
HAKKARİ'DE, 120 YILLIK TAŞ DEĞİRMENİNDE TAHİN ÜRETİMİ
HAKKARİ'DE, 120 YILLIK TAŞ DEĞİRMENİNDE TAHİN ÜRETİMİ
HAKKARİ'DE, 120 YILLIK TAŞ DEĞİRMENİNDE TAHİN ÜRETİMİ

Hakkari, Ramazan, Enerji, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DE, 120 YILLIK TAŞ DEĞİRMENİNDE TAHİN ÜRETİMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAKKARİ'DE, 120 YILLIK TAŞ DEĞİRMENİNDE TAHİN ÜRETİMİ - Son Dakika
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