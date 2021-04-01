Hakkari'de 134 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 134 kilo eroin ele geçirildi
01.04.2021 13:10
Hakkari'de 134 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'den batı illerine sevk edilmek istenen 134 kilogram eroin ele geçirildi.
Hakkari'de 134 kilo eroin ele geçirildi
HAKKARİ - Hakkari'den batı illerine sevk edilmek istenen 134 kilogram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hakkari- Van karayolu üzerinde batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurulmuş, yapılan aramada aracın yan panel kısımlarında zulalanmış vaziyette toplam 134 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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