Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı - Son Dakika

Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı

6 saat önce

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 138 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı, System.String[]

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 138 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması' amacıyla sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma ekiplerince, Derecik ilçesine bağlı Güney Mahallesi civarında şüphe üzerine durdurulan araçta, kaçak yollardan ülkeye sokulan 138 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu ele geçirildi. kaçak telefonlarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Jandarma, Derecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat
Ankara'da FETÖ soruşturması! 2'si teğmen, 90'ı astsubay olmak üzere 92 askere gözaltı Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 22:21:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]