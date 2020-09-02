Hakkari'de 14 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Çukurca kara yolunda, 14 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 27 Ağustos'ta Çukurca yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın stepne kısmına gizlenmiş 11 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ayrıca Yüksekova ilçesinde bir kişinin üzerinde 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu, şüpheli gözaltına alındı.