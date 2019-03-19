Hakkari'de 14 Yerleşim Yeri Kapandı
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 14 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 14 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Hakkari merkeze bağlı 5 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 3 köy ve 6 mezra olmak üzere toplam 14 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:48 Kaynak: İHA
Son Dakika! AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş Başvurusunu Kabul Etti
Son Dakika! Mansur Yavaş'a Soruşturma Açıldı
Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek
Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz