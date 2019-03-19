Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 14 Yerleşim Yeri Kapandı

Hakkari'de 14 Yerleşim Yeri Kapandı

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 14 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de 14 Yerleşim Yeri Kapandı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 14 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari merkeze bağlı 5 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 3 köy ve 6 mezra olmak üzere toplam 14 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:48 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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