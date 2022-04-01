Hakkari'de 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi

01.04.2022 09:35
Hakkari'de 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'de bir kargo firmasının aktarım merkezinde kaçak olduğu belirlenen 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'de bir kargo firmasının aktarım merkezinde kaçak olduğu belirlenen 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 29 Mart'ta bir kargo firmasında yapılan aramada, 10 çuvalda kaçak 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de 140 pompalı av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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