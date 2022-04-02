Hakkari'de 140 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de 140 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi

02.04.2022 00:57
Hakkari'de 140 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 140 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 140 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde bir kargo firmasında yapılan aramalarda; 10 ayrı çuval içerisinde toplam 140 adet pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

YORUMLAR
500
Derecik'te 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi Derecik'te 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi Son dakika haberleri | Polisler Irak sınırındaki köyde öğrencilere mesleklerini tanıttı Son dakika haberleri | Polisler Irak sınırındaki köyde öğrencilere mesleklerini tanıttı

Emniyet Müdürlüğü, Av Tüfeği, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 140 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 01:04:16. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de 140 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement