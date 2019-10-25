Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 140 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Hakkari'de 140 kilogram esrar ele geçirildi

Hakkari'de 140 kilogram esrar ele geçirildi

46 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 140 kilogram toz esrar bulundu.

Hakkari'de 140 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 140 kilogram toz esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 140 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bir şahıs gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Yüksekova, Hakkari, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nda yanan polis aracının hasarını kim karşılayacak?
Athena Gökhan, 29 Ekim kutlamaları için İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı Son dakika: Suriye sınırındaki 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını birlikte kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:24:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 140 kilogram esrar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]