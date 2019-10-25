Hakkari'de 140 kilogram esrar ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 140 kilogram toz esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 140 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bir şahıs gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."