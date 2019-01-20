Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 140 Köy ve 393 Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı

Hakkari'de 140 Köy ve 393 Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı

31 dakika önce

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu kapalı tüm köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı.

Hakkari'de 140 Köy ve 393 Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu kapalı tüm köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı.

Yaklaşık bir hafta boyunca Hakkari genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. 140 köy ve 393 mezraya hizmet veren İl Özel İdaresi; 64 iş makinesi ve 102 personelle karla mücadele çalışmasını büyük bir özveriyle tamamladı. Ulaşımı zor olan ve iş makinelerinin yer yer zorlandığı yüksek kesimlerde bulunan tüm köy ve mezra yolları, yeniden ulaşıma açıldı.

Coğrafi yapısı ile geçit vermeyen birçok köye de zamanında ulaşarak yollarını yeniden ulaşıma açan karla mücadele ekibinin üstün bir performans sergileyerek geceli gündüzlü çalışmaları sayesinde yolların açıldığını belirten yöre halkı, son on yılın en büyük kar yağışına sahne olan Hakkari'de ekiplerin çalışmaları ile tam not aldığını ifade ettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:50 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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