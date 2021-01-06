Hakkari'de 15 bin öğrenciye kaynak kitapları dağıtıldı - Son Dakika

Hakkari'de 'Her Ev Bir Okul Projesi" kapsamında 15 bin öğrenciye ücretsiz kaynak kitapları dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin katkılarıyla hem yüz yüze, hem de uzaktan eğitimi destekleyecek çok sayıda materyal geliştirildiği belirtildi.

Uzaktan eğitimde değişen ihtiyaçlara cevap verilmesi amacıyla öğretmenlerin ve velilerin talepleri doğrultusunda saha çalışması yapıldığı belirtilen açıklamada, her sınıf düzeyindeki öğrencilerin bireysel gelişimlerine göre çalışma kitapları, kaynak materyallerinin üretildiği aktarıldı.

Hazırlanan materyallerin sadece ders ya da çalışma kitapları olmadığı, içeriğinde çocukların evlerde yaptığı çalışmaların da yer aldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kitaplar çocukların zihinsel, duygusal ve dil gelişimleri için çok kritik. Bu nedenle ders kitaplarıyla sınırlı olmayan bir çerçeve arzu edilmiş. Sadece salgın dönemi için hazırlanan çalışmalar değil, bundan sonraki yıllar için de çocukların ve velilerin hizmetine sunulan içerikler. Bu bağlamda ders kitaplarının yanı sıra basılı veya elektronik ortamda zengin içerikler üreterek zorlu süreci öğrencilerin ve öğretmenlerin daha kolay atlatmaları için yapılan çok değerli çalışmalar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen kitaplar, ilimizde dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi 15 bin öğrenciye dağıtıldı."