Hakkari'de 15 Günlük Yasak

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Sayım Biten İlçelerde Hangi Partiye Kaç Oy Yazıldı? İşte Son Durum

Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada