Hakkari'de 15 günlük yasaklama - Son Dakika
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Hakkari'de 15 günlük yasaklama

6 saat önce

Hakkari Valiliği, il sınırları içerisinde yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Hakkari'de 15 günlük yasaklama, System.String[]

Hakkari Valiliği, il sınırları içerisinde yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 15 Aralık 2019 tarihi saat 00.00'dan 29 Aralık 2019 tarihi saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı/bildiri dağıtma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Hakkari Valiliği, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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