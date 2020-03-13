Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı - Son Dakika

Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı

6 saat önce

Hakkari'de 15 gün boyunca bazı eylem ve etkinlik yasaklandı.

Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı, System.String[]

Hakkari'de 15 gün boyunca bazı eylem ve etkinlik yasaklandı.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19 Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14 Mart 2020 tarihi saat 00.01'den 28 Mart 2020 tarihi saat 23.59'a kadar on beş (15) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/poster asma vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının Yasaklanması kararı alınmıştır" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:47 Kaynak: İHA
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