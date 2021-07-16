Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

HAKKARİ'de '15 Temmuz Şehitleri' için anma programları düzenlendi. Programda konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, "Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan, tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Hain FETÖ terör örgütünün şer çetesi mensuplarının hain girişimi milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur" dedi.

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen program, İl Müftülüğünde görevli imamların 'Sela' okunmasıyla başladı. 15 Temmuz Belgeseli, şehit Ömer Halisdemir anısına sunum ve 15 Temmuz Hakkari gecesi sinevizyonun ardından İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından ilahiler seslendirildi. Daha sonra kürsüde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 15 Temmuz'da halkın destan yazdığını belirtti. Vali Akbıyık, "Gün iradeye sahip çıkma günüdür şuuruyla meydanları darbecilere teslim etmeyen, gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen Milletimizin destanı olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün beşinci yılını idrak ettiğimiz bu günde herkesi en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle, 15 Temmuz'da ve terörle mücadele operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu uğurda evlatlarını, yakınlarını şehit veren bütün ailelerimize Kur'an-ı Kerim'in 'Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz, Onlar diridirler lakin siz bilmezsiniz.' emri ve müjdesini söylemek istiyorum. Bu bizim en büyük teselli kaynağımızdır. Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan, tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Hain FETÖ terör örgütünün şer çetesi mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları ile bu milleti vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle yapılan bu hain girişim, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur" dedi. Programa; Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.