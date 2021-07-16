HAKKARİ'DE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI

Hakkari'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir program düzelendi.

Programa Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Tevfik Kumbasar ve Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, STK temsilcileri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

Valiliğimiz önünde düzenlenen program, İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından "Sela" okunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu.

Programda bir konuşma yapan Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütünlüğüne, vatanımıza, bayrağımıza ve ülkemize karşı hain ve kalleşçe bir darbe girişimi yaşandığı anımsattı.

Valimiz Sayın AKBIYIK, şunları kaydetti:

"Gün iradeye sahip çıkma günüdür şuuruyla meydanları darbecilere teslim etmeyen, gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen Milletimizin destanı olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün beşinci yılını idrak ettiğimiz bu günde herkesi en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyorum.

Öncelikle, 15 Temmuz'da ve terörle mücadele operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu uğurda evlatlarını, yakınlarını şehit veren bütün ailelerimize Kur'an-ı Kerim'in "Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz, Onlar diridirler lakin siz bilmezsiniz. " emri ve müjdesini söylemek istiyorum. Bu bizim en büyük teselli kaynağımızdır. Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan, tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Hain FETÖ terör örgütünün şer çetesi mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları ile bu milleti vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle yapılan bu hain girişim, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olmuştur.

O gece, Aziz milletimiz; kendi silahını yine kendi milletine doğrultan ihanet içerisindeki bu hainlere karşı göğsünü siper ederek, tankların önüne çıkarak, ardında şanlı tarihine yakışır yeni kahramanlık destanları yazdırmak suretiyle onurlu bir direniş göstermiş ve tarihimize kara bir leke olarak geçirilmek istenilen bu geceyi dünyadaki tüm mazlum milletlere öncü olacak, rehber olacak, ışık tutacak bir kahramanlık destanı, şanlı bir direniş, demokrasiye ve milli birliğe sahip çıkma gecesine çevirmeyi başarmıştır. 15 Temmuz gecesi sokaklarda Sünni-Alevi yoktu, Türk-Kürt yoktu, o gece vahşet dolu meydanlarda sağcı-solcu, iktidar-muhalefet yoktu. Çanakkale'deki Seyit Onbaşı'nın, Erzurum'daki Nene Hatun'un, Maraş'taki Sütçü İmam'ın torunları vardı. İstiklal Harbimizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş; iradesini, özgürlüğünü bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vardı.

15 Temmuz'da görev bilincinin çok ötesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile, maneviyatı ile, vatan ve millet aşkıyla sokaklara dökülen Milletimizin yazdığı bu destan tarihteki en yakın gururumuzdur. Bu ne ilk ne de son zaferimizdir. Bu topraklara, bu milletin varlığına, birliğine göz dikenler her zaman bu destanları görecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; "İmansız paslı yürekler, imanlı yürekler karşısında tükendiler" daha da tükenecekler. Milletimiz hiçbir engeli asla kendisine tehdit olarak görmemiş, hissettiği milli birlik ve beraberlik duygusuyla sokaklara dökülmüştür. Bu onurlu mücadelede 251 vatan evladı şehadete ulaşmış, 2196'sı da gazilik mertebesine erişmiştir. "

Bu kutlu gecede bir taraftan vatandaşlarımızı kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine zor rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Valimiz Sayın Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimiz, bin yıl önce Malazgirt'te 'vatan' diye kabul ettiği bu coğrafyayı sadece yaşam alanı olarak görmediğini özellikle istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu Ülkeye göz koyanlara karşı 100 yıl önce Çanakkale'de, Kut'ul Amare'de, Dumlupınar'da verilen cevap ne olduysa 15 Temmuz akşamı verilen cevapta aynısı olmuştur. 15 Temmuz işte böyle bir zaferdir. Silah ve bomba sesleri gecenin karanlığını bölerken, F16'lar gökyüzünden ölüm yağdırırken, tanklar elinde al bayrağımızı, Kuran'ı Kerimimizi tutanların üstüne yürürken, Türk Milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvay-i Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir.

Çanakkale'ye savaşa yolladığı oğluna mektup yazarak, "Oğlum, ya gazi olup avdet ya şehit olup dahil-i cennet ol. " diyen baba ile 15 Temmuz gecesi gözünü bile kırpmadan evladını sokağa yollayan babanın maneviyatı aynıdır. Amasya Genelgesi'nde belirtildiği gibi "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. " sözü 15 Temmuz'da bir kez daha gerçek olmuştur. Devletin varlığını, vatanın bölünmezliğini, milletin bağımsızlığını yine bu yüce milletin azmi ve kararlılığı kurtarmıştır. Bu millet söz konusu vatansa her şeyin teferruat olduğunu bir daha göstermiştir. Şunu çok iyi biliyoruz; bu darbe girişimi sadece Milletimize, Hükümetimize değil başarılarıyla asırlardır dünyayı kendine hayran bırakan Türk Silahlı Kuvvetlerimize de yapılmıştır.

Bizim Mehmetçiğimiz Anadolu'nun kapılarını açan Alp Arslan'ın, bir beyliği alıp dünyaya hükmeden bir imparatorluk haline getiren Ertuğrul Bey'in, İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Hanın, en kritik zamanda dirayeti ile Osmanlı'yı ayakta tutmayı başaran Abdulhamit Han'nın, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in torunlarıdır. Böyle köklü bir orduya, böyle cesaretli bir halka, Devletine ve Milletine silah çekenlere, vatandaşa kurşun sıkanlara, kafalarına bomba yağdıranlara milletimiz gerekli cevabı vermiştir, bundan sonrada vermeye devam edecektir. Bu sebepledir ki yaşananları unutmamak ve unutturmamak adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiştir. Türkiye'nin 15 Temmuz'a ait unutmayacağı çok şey vardır.

Her 15 Temmuzda şundan bir kez daha emin olarak geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyoruz; diyen Valimiz Sayın Akbıyık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye önüne konulan tuzakları birer birer bozarak yoluna devam edecek ve her saldırının ardından zayıflayarak değil daha da güçlenerek çıkacaktır. Bugünkü Türkiye 2023 hedeflerinin neredeyse tamamını başarmış, 2053 ve 2071 hedeflerinin projelerine her gün yenisini ekleyerek 15 Temmuz Türkiye'sinden kat ve kat güçlüdür. Edirne'den Kars'a, İstanbul'dan Hakkari'ye mesafelerin ayırdığı bütün illerimizde biz yüreklerimizde bir olarak 15 Temmuz'u onurla anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz. Böyle bir zafere, destana leke sürmeye çalışan provokatörlere de asla prim vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi; "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız, dünya olacağız. "

Ülkemiz siyasi istikrarıyla, teknolojik atılımlarıyla, genç nüfusuyla, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı insani yardımlarıyla, mazlumlara kol kanat germesiyle, askeri ve diplomatik gücüyle, güçlü demokrasisiyle, öncü projeleriyle tüm dünyaya net bir mesaj vermektedir: Türkiye Geçilmez! aynı zamanda "Milli İrade Geçilmez", "Mavi Vatan Geçilmez", "Siber Vatan geçilmez", "Eren Bülbül Geçilmez", "Milli Uzay Programı Geçilmez", "Akıncı SİHA Geçilmez", "Havalimanları Geçilmez", "TBMM Geçilmez", "Gölbaşı Geçilmez", "Kahramankazan Geçilmez", "Kızılay Geçilmez"

Bu duygu ve düşüncelerle; vatanın ve milletin bekası için, Şanlı Bayrağımızın semalarımızda sonsuza kadar dalgalanması için iman dolu göğüslerini, tanklara, toplara, silahlara siper ederek şehit düşen 251 vatan evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Yine 15 Temmuz gecesi kahramanca mücadele ederken, hainlere karşı direniş gösterirken gazilik onuruna erişen 2 bin 196 vatan evladına da şükran ve minnetlerimi sunuyorum.

Allah bir daha 15 Temmuz yaşatmasın.

Geceniz, gazanız mübarek olsun.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. "

Daha sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle canlı yayın bağlantısıyla Millete Sesleniş hitabı gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Belgeseli, Şehit Ömer Halisdemir anısına sunum ve 15 Temmuz Demokrasi Marşı Yeni Kapı mitingi sunumunun yapıldığı programda; İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından ilahiler seslendirildi.

Rengi Hakkari Sanat Topluluğu'nun ilahi ve kaside dinletisinin ardından 15 Temmuz Hakkari gecesi videosu izlendi.

Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu gerçekleştiren sporcular adına masa tenisi milli sporcusu Dündar Mühürdaroğlu, Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris Akbıyık'a sancak teslim etti.

Sancağı öperek teslim alan Valimiz Sayın Akbıyık, koşuya katılan milli sporcuya 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu katılım belgesini verdi.

Daha sonra İl Müftü Vekili Mikail Polat tarafından şehitlerimiz için dua yapıldı.

Valimiz Sayın İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlarımızın gece geç saatlere kadar demokrasi nöbeti tuttuğu programda, daha sonra İl Müftülüğü tarafından gece saat 00. 13'te tüm camilerde sela okundu.

Ardından Valimiz Sayın İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlarımız gece saat 03. 07'de Ulu Camii'nde kılınan sabah namazında bir araya gelerek şehitlerimiz için dua ettiler.

Program, sabah namazı sonrasında İl Müftülüğü tarafından protokol üyeleri ve vatandaşlarımıza yapılan çorba ikramı ile sona erdi.