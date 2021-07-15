Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Bölge Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için Hakkari'de mevlit programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda Mevlid-i Şerif okundu.

Darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edilen programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Metin Kahraman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.