Hakkari'de 150 Yerleşim Yeri Kapandı
21 dakika önce
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Hakkari
'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayıtı olumsuz etkiliyor. Kar
yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği Hakkari il merkezi ve Yüksekova
ilçesinde kapanan 150 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:28 Kaynak: İHA
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