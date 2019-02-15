Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 150 Yerleşim Yeri Kapandı

Hakkari'de 150 Yerleşim Yeri Kapandı

21 dakika önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 150 Yerleşim Yeri Kapandı, System.String[]
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayıtı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde kapanan 150 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

Yüksekova, Kar, Hakkari, Güncel
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