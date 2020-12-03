Hakkari'de 159 kilo eroin ile metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 159 kilo eroin ile metamfetamin ele geçirildi
03.12.2020 09:55
HAKKARİ kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde iki ayrı araçta yapılan aramalarda 157 kilo 700 gram eroin ile 1 kilo 866 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
HAKKARİ kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde iki ayrı araçta yapılan aramalarda 157 kilo 700 gram eroin ile 1 kilo 866 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Orman Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurularak arama yaptı. Aramada, aracın bagaj bölümünde, preslenmiş 310 kalıp halinde 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Hakkari kent merkezinde Depin polis kontrol noktasında durdurulan bir aracın bagajında da stepne içerisinde 7 paket halinde 1 kilo 866 gram metamfetamin ele geçirildi.Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi 'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk: Salgın 2022'nin ilk aylarına kadar devam edecek Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu HSK'nın 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu