Hakkari'de 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Hakkari'de 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

7 saat önce

Hakkari il genelinde 166 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Hakkari il genelinde 166 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Yoğun kar yağışının belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Hakkari'de, 166 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada 40 köy 126 mezra yolu olmak üzere 166 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı bulunduğu ifade edilirken, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
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