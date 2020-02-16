Son Dakika › Güncel › Hakkari'de 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Hakkari'de 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
7 saat önce
Hakkari il genelinde 166 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
Hakkari il genelinde 166 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışının belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Hakkari'de, 166 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada 40 köy 126 mezra yolu olmak üzere 166 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı bulunduğu ifade edilirken, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ
Son Dakika CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik Hatay Reyhanlı'da sınır mahallesi bayraklarla donatıldı