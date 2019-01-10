Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 179 Yerleşim Yeri Kapandı

Hakkari'de 179 Yerleşim Yeri Kapandı

6 dakika önce

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 179 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Hakkari'de 179 Yerleşim Yeri Kapandı, System.String[]
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 179 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezde 10 köy ve 30 mezra, Çukurca'da 10 köy ve 23 mezra, Yüksekova'da 10 köy ve 23 mezra, Şemdinli'de 13 köy ve 67 mezra olmak üzere toplam 179 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Kapalı yolların açılması için Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

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