Hakkari'de 184 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 184 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 184 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

17 dakika önce

Hakkari il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 148 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari'de 184 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Hakkari il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 148 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari merkezde 5 köy, 12 mezra, Çukurca ilçesinde 4 köy, 8 mezra, Derecik ilçesinde 3 köy, 14 mezra, Şemdinli ilçesinde 11 köy 51 mezra ve Yüksekova ilçesinde ise 25 köy 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için Hakkari İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak sürüyor" denildi. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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