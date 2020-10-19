Hakkari'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Hakkari'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik önündeki törende Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından muhtarlar Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Akbıyık, Valilik toplantı salonunda bir araya geldiği muhtarların günün kutladı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili görüştü.
- Kaynak: AA
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