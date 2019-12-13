Hakkari'de 19 köy ile 40 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 19 köy ile 40 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 19 köy ile 40 mezra yolu ulaşıma kapandı

7 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 19 köy ile 40 mezra yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı.


Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı birçok köy ve mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Hakkari merkezde 8 köy ve 13 mezra, Yüksekova ilçesinde 11 köy ve 27 mezra olmak üzere 19 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:09 Kaynak: İHA
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