Hakkari'de 19 köy ile 40 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı birçok köy ve mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Hakkari merkezde 8 köy ve 13 mezra, Yüksekova ilçesinde 11 köy ve 27 mezra olmak üzere 19 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.

(Feyzullah Taş/İHA)