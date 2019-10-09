Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 199 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi
Son Dakika Güncel Hakkari'de 199 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Hakkari'de 199 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok miktarda sentetik ecza maddesi yakalandı.

Hakkari'de 199 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok miktarda sentetik ecza maddesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Ovaiçi mezrasında önceki gün arama yapılan bir araçta, 199 bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:38 Kaynak: AA
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