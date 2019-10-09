Hakkari'de 199 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok miktarda sentetik ecza maddesi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:38 Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok miktarda sentetik ecza maddesi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Ovaiçi mezrasında önceki gün arama yapılan bir araçta, 199 bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı! Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu