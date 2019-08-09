Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hakkari'de 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi

31 dakika önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde birbiriyle bağlantılı 2 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde birbiriyle bağlantılı 2 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Ağustos 2019 günü ilimiz Derecik ilçesi Kırca Mezrası Süngü Tepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde birbiriyle bağlantılı 2 adet EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Jandarma, Derecik, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu
Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 22:13:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]