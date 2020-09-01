Hakkari'de 2 adet lançer ve EYP ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonda terör örgütüne ait 2 adet lançer ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Hakkari/Çukurca'da icra edilen operasyonlarda terör örgütüne ait 2 adet lançer ile 1 adet EYP ele geçirdi. Ele geçirilen EYP, METİ Timimizce imha edildi" denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:02 - Kaynak: İHA
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