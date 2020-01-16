Hakkâri'de 2 asker şehit (2) - Son Dakika
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Hakkâri'de 2 asker şehit (2)

6 saat önce

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan ile Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi için başsağlığı mesajı yayımladı.

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BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan ile Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi için başsağlığı mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız, Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:49 Kaynak: DHA
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