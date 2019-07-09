Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 asker şehit oldu
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Hakkari'de 2 asker şehit oldu

50 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Hakkari'de 2 asker şehit oldu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:12 
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Ekonomi
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