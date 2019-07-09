Hakkari'de 2 asker şehit oldu
50 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:12
tarafından, Hakkari
bölgesinde askeri araca PKK
'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.
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