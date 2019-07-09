Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 2 asker şehit oldu
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Hakkari'de 2 asker şehit oldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Hakkari'de 2 asker şehit oldu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel
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